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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Максимов: «Сохранение прописки в РПЛ можно было бы назвать хорошим результатом для «Факела»

26 Декабря 2023 • 09:57 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00
Нападающий «Факела» Максим Максимов поделился мнением о том, какой результат по итогам нынешнего сезона можно будет назвать положительным для команды из Воронежа.
«Какой результат был бы хорошим в нынешнем сезоне? Сохранить прописку в РПЛ. Можно замахнуться и выше, всё зависит от нас. Играем со всеми на равных, а дальше как пойдёт», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».
После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. От зоны прямого вылета воронежцев сейчас отделяют восемь баллов. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей. 
Чемпионат России возобновится в начале марта следующего года. Первым соперником «Факела» по весенней части сезона станет «Пари НН». 
 
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Максим Максимов

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