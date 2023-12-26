Максимов: «Сохранение прописки в РПЛ можно было бы назвать хорошим результатом для «Факела»

Нападающий «Факела» Максим Максимов поделился мнением о том, какой результат по итогам нынешнего сезона можно будет назвать положительным для команды из Воронежа.

«Какой результат был бы хорошим в нынешнем сезоне? Сохранить прописку в РПЛ. Можно замахнуться и выше, всё зависит от нас. Играем со всеми на равных, а дальше как пойдёт», — приводит слова Максимова «Матч ТВ»

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. От зоны прямого вылета воронежцев сейчас отделяют восемь баллов. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

Чемпионат России возобновится в начале марта следующего года. Первым соперником «Факела» по весенней части сезона станет «Пари НН».