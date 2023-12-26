Аленичев оценил назначение Амарала в «Спартак»

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение португальского специалиста Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Приход Амарала - это хорошее приобретение. Потому что «Спартак» может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей не хватало «Спартаку», - рассказал эксперт в беседе с журналистом «Чемпионата».

До перехода в «Спартак» Амарал работал старшим скаутом лиссабонской «Бенфики».

По итогам первой половины сезона «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов после 18 туров.