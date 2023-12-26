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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов назвал четырёх лучших вратарей РПЛ

26 Декабря 2023 • 09:34 Комментировать

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Без еврокубков сложно сказать, кто лучший. Хорошо себя проявили Сафонов и Акинфеев. Лантратов, Помазун тоже понравились. Одно дело в РПЛ здорово играть, другое дело - международная арена», - передает слова Чанова Legalbet.

После 18 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Чемпионат возобновится в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов Матвей Сафонов ещё теги
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