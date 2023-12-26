«Локомотив» может продать легионера

Защитник Лукас Фассон, правами на которого владеет московский «Локомотив», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жуниньо.

Как стало известно журналисту, в услугах футболиста «железнодорожников» заинтересован «Васко да Гама». Бразильский клуб запросил информацию у москвичей по трансферу Фассона.

Лукас является игроком «Локомотива» с лета 2022 года, куда перебрался из «Атлетико Паранаэнсе». Срок действующего контракта защитника с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года.

В этом сезоне Фассон сыграл 22 матча и забил один гол.