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​Мостовой: «Спартак» всё усиливается, но ему всё что-то мешает»

26 Декабря 2023 • 03:54 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что возможные  усиления не помогут клубу, так как проблемы «Спартака» не связаны с качествами выступающих за него игроков. Мостовой скептически относится к возможным приобретениям со стороны руководства клуба.

- Какие позиции в «Спартаке требуют усиления? Никакие. Сколько можно усиливаться? Они каждые три месяца усиливаются, но всё время что-то мешает, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.

Напомним, что Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» в конце прошлого века - с 1987 по 1991 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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