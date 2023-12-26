​Мостовой: «Спартак» всё усиливается, но ему всё что-то мешает»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что возможные усиления не помогут клубу, так как проблемы «Спартака» не связаны с качествами выступающих за него игроков. Мостовой скептически относится к возможным приобретениям со стороны руководства клуба.

- Какие позиции в «Спартаке требуют усиления? Никакие. Сколько можно усиливаться? Они каждые три месяца усиливаются, но всё время что-то мешает, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.

Напомним, что Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» в конце прошлого века - с 1987 по 1991 год.