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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На свадьбе спартаковца Пруцева спели «Знаешь ли ты»

25 Декабря 2023 • 23:48 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев женился. В социальных сетях появилось много фото и видео с этого мероприятия. Стоит отметить, что на свадьбе гости исполнили известную песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Как известно, песня «Знаешь ли ты» является очень популярной в спартаковской среде. Её часто поют даже активные фанаты «Спартака» на матчах команды. 

После первой части сезона, охватившей восемнадцать туров, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данил Пруцев
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23:48 · Россия. Премьер-лига
​На свадьбе спартаковца Пруцева спели «Знаешь ли ты»
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