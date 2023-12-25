​На свадьбе спартаковца Пруцева спели «Знаешь ли ты»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев женился. В социальных сетях появилось много фото и видео с этого мероприятия. Стоит отметить, что на свадьбе гости исполнили известную песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Как известно, песня «Знаешь ли ты» является очень популярной в спартаковской среде. Её часто поют даже активные фанаты «Спартака» на матчах команды.

После первой части сезона, охватившей восемнадцать туров, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.