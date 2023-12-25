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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названы самые дорогие команды в мире, «Зенит» – на 77 месте

25 Декабря 2023 • 23:27 Комментировать

В декабре на авторитетном портале Transfermarkt произошло масштабное изменение ценников футболистов. Самой дорогой командой в мире является «Манчестер Сити» – стоимость игроков команды составляет 1,29 миллиарда евро.

Дальше в рейтинге идут «Арсенал» (1,11 млрд евро), «Реал» (1,04 млрд евро), «ПСЖ» (1,03 млрд евро) и «Челси» (983,8 млн евро).

Также в топ-10 входят «Бавария» (931,95 млн евро), «Ливерпуль» (866,6 млн евро), «Барселона» (818 млн евро), «Манчестер Юнайтед» (795,25 млн евро) и «Тоттенхэм» (754,8 млн евро).

Среди клубов РПЛ самое высокое место – 77-е – занимает «Зенит». Состав питерской команды оценивается в 143,8 млн евро.

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