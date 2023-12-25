Пономарёв: «Все футболисты в РПЛ, как серые мыши, они ещё и одинаково безобразно играют»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал состояние дел в российском футболе и смог отметить только одного отечественного футболиста - атакующего полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина.

- К сожалению, больше никого интересного в лиге я не увидел. Все футболисты, как серые мыши, они еще и одинаковые. Одинаково безобразно играют, - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Бывший футболист добавил, что и в целом российский футбол в последнее время «стал безобразным».

21-летний Тюкавин провел 23 матча в первой части сезона, на его счету девять голов и шесть результативных передач.