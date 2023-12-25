Мостовой согласен с мнением Салиховой насчёт шоу Дзюбы и Слуцкого

Зарема Салихова шоу с Леонидом Слуцким и Артёмом Дзюбой в качестве ведущих назвала «кринжом года». На слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь. Жалко Артёма! Дзюба – сильный футболист, и зачем он туда полез?» - цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой отметил, что ему жалко Дзюбу, ведь на футболиста «выливается много всего».

Артём Дзюба является игроком московского «Локомотива». В 16 матчах чемпионата России сезона 2023/2024 футболист записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.