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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой согласен с мнением Салиховой насчёт шоу Дзюбы и Слуцкого

25 Декабря 2023 • 21:36 Комментировать

Зарема Салихова шоу с Леонидом Слуцким и Артёмом Дзюбой в качестве ведущих назвала «кринжом года». На слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь. Жалко Артёма! Дзюба – сильный футболист, и зачем он туда полез?» - цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой отметил, что ему жалко Дзюбу, ведь на футболиста «выливается много всего».

Артём Дзюба является игроком московского «Локомотива». В 16 матчах чемпионата России сезона 2023/2024 футболист записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Александр Мостовой Артём Дзюба Зарема Салихова ещё теги
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