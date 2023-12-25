Лепёхин: В следующем году хочу пожелать футбольным болельщикам не отказываться от поддержки команды

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин подвёл итоги 2023 года для «сине-бело-голубых».

«В следующем году я хочу пожелать футбольным болельщикам, в том числе и «Зенита», никогда не отказываться от поддержки своей команды. Нужно переживать за ребят в любые времена, «Зенит» сейчас часто радует фанатов, а это нужно ценить», - заявил Лепёхин в интервью «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что прекрасным подарком для болельщиков «сине-бело-голубых» в новом году станет победа в чемпионате и Кубке России. Также Лепёхин выразил мнение, что отличным прошедший год для «Зенита» назвать нельзя.

В 2023 году петербургский клуб выиграл пятый подряд чемпионат России и Суперкубок страны. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» находится на втором месте с отставанием в два очка от «Краснодара».