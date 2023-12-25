Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» призвал не реагировать на то, что Артём Дзюба исполнил песню «В Зените».

«С осуждением такого мы дойдём до маразма. Спел песню парень и спел. Какая разница? Нравится она ему и всё тут. Он что, какой-то блатняк исполнил или гимн Украины?» - сказал Колосков.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров. «Железнодорожники» проводят зимние каникулы на четвёртой позиции в таблице РПЛ.