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​Колосков – о Дзюбе: Будем осуждать песни – дойдём до маразма эксклюзив

25 Декабря 2023 • 21:35 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» призвал не реагировать на то, что Артём Дзюба исполнил песню «В Зените».

«С осуждением такого мы дойдём до маразма. Спел песню парень и спел. Какая разница? Нравится она ему и всё тут. Он что, какой-то блатняк исполнил или гимн Украины?» - сказал Колосков.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров. «Железнодорожники» проводят зимние каникулы на четвёртой позиции в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Колосков Артём Дзюба ещё теги
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