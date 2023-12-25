Гладилин: В следующем году пожелал бы болельщикам «Спартака» запастись оптимизмом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оставил пожелание болельщикам «красно-белых» на 2024 год.

«В следующем году я бы пожелал болельщикам «Спартака» запастись оптимизмом. За свою футбольную жизнь команда была в разных ситуациях. Нынешнее положение дел какой-то трагедией назвать нельзя, всякое бывает. У команды есть свой стиль, они пытаются радовать болельщиков, которые ходят на матчи», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нынешние проблемы «красно-белых» носят технический характер, отметив, что отсутствие трофеев у самой популярной команды России может привести к нервному состоянию болельщиков клуба.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице. В прошедшем году подопечные Гильермо Абаскаля не выиграли ни одного трофея.