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Воробьёв: «Если буду комментировать действия Дзюбы, то опущусь на дно этической Марианской впадины» эксклюзив

25 Декабря 2023 • 21:00 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил пение Артёма Дзюбы.

«Если я опущусь до комментариев по данному персонажу, то сам опущусь на дно своей этической Марианской впадины. Так что:

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста», – сказал Воробьёв.

Напомним, что ранее Артём Дзюба выложил видео, на котором исполняет трек «В Зените». Питерский клуб футболист покинул после завершения сезона 2021/2022. Сейчас Дзюба играет за «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Анатолий Воробьёв ещё теги
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