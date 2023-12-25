Гранат: «Локомотив» и «Динамо» вклинятся в чемпионскую гонку весной

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оставил прогноз на весеннюю часть сезона Премьер-лиги.

«После зимней паузы чемпионат будет совсем другим. «Локомотив» и «Динамо» вклинятся в чемпионскую гонку и составят конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», — приводит слова экс-игрока сборной России «РБ Спорт». По его мнению, причиной для высокой конкуренции является нестабильность всех команд чемпионата в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с отрывом в два очка от «Зенита». Тройку лидеров замыкает «Динамо».