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В «Зенита» назвали уход Ерохина в «Сочи» фейковым слухом

25 Декабря 2023 • 20:30 Комментировать

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе Александра Ерохина в «Сочи».

«Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём». Ранее сообшалось о возможном уходе Александра Ерохина, Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина в «Сочи».

В нынешнем сезоне Ерохин провёл 18 матчей в рамках всех состязаний, в которых отметился тремя результативными передачами. В ныненшнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице с отставанием в два очка от «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин Сочи Александр Медведев ещё теги
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