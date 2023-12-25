В «Зенита» назвали уход Ерохина в «Сочи» фейковым слухом

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе Александра Ерохина в «Сочи».

«Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём». Ранее сообшалось о возможном уходе Александра Ерохина, Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина в «Сочи».

В нынешнем сезоне Ерохин провёл 18 матчей в рамках всех состязаний, в которых отметился тремя результативными передачами. В ныненшнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице с отставанием в два очка от «Краснодара».