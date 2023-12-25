​У Лещенко спросили, верит ли он в чемпионство «Динамо»

Известный артист Лев Лещенко, который является фанатом «Динамо», ответил на вопрос, верит ли он в чемпионство «бело-голубых».

«Не верю. Что значит: «Верю»? Что гадать на кофейной гуще? Есть шансы какие-то, нужно смотреть, как по весне все будет», - цитирует Лещенко «Спорт День за Днём».

По словам Лещенко, в случае чемпионства «Динамо» он будет готов спеть для клуба на концерте или на стадионе.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть зачётных баллов.