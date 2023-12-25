Агент Гайча рассказал о возможном выкупе футболиста «Ризеспором» из ЦСКА

Пабло Каро, представитель нападающего «Ризеспора» Адольфо Гайча, рассказал о возможном выкупе аргентинского форварда у столичного ЦСКА.

«Рано ли говорить о том, что турецкий клуб выкупит его у ЦСКА? Скоро узнаете. Для этого придётся продолжать усердно работать изо дня в день», — приводит слова агента «Матч ТВ». По словам Каро, сторона футболиста сосредоточена на выступлении за турецкий клуб, отметив усердие игрока над сохранением нынешнего уровня игры.

В нынешнем сезоне в 13 матчах Адольфо Гайч стал автором девяти забитых мячей. К «Ризеспору» аргентинский форвард присоеднился на правах аренды в сентябре 2023 года.