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Агент Гайча рассказал о возможном выкупе футболиста «Ризеспором» из ЦСКА

25 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать (1)

Пабло Каро, представитель нападающего «Ризеспора» Адольфо Гайча, рассказал о возможном выкупе аргентинского форварда у столичного ЦСКА.

«Рано ли говорить о том, что турецкий клуб выкупит его у ЦСКА? Скоро узнаете. Для этого придётся продолжать усердно работать изо дня в день», — приводит слова агента «Матч ТВ». По словам Каро, сторона футболиста сосредоточена на выступлении за турецкий клуб, отметив усердие игрока над сохранением нынешнего уровня игры.

В нынешнем сезоне в 13 матчах Адольфо Гайч стал автором девяти забитых мячей. К «Ризеспору» аргентинский форвард присоеднился на правах аренды в сентябре 2023 года.

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Комментарии (1)
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Южный201
25 Декабря 2023 в 20:30
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