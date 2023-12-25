Хлестов прокомментировал возрождение второго состава «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о возрождении второго состава «красно-белых», которое пройдёт в следующем году.

«Возрождение второй команды «Спартака»? Нужно делать дубль как можно раньше, чтобы молодёжь смотрела и тренировалась с основой. Тогда будет толк», — приводит слова Хлестова «Чемпионат».

В понедельник, 25 декабря, было официально объявлено о возрождении второго состава «Спартака». Со следующего сезона дубль «красно-белых» будет выступать в розыгрыше Второй лиги. По слухам, тренировать «Спартак-2» будет экс-игрок московского клуба Дмитрий Комбаров.