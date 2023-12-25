Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил пение Артёма Дзюбы. Напомним, недавно форвард выложил видео, на котором исполняет трек «В Зените».

«Не вижу в этом ничего плохого. Спел и спел, спокойно смотрю на это. Тем более он провел много времени в «Зените», отдал этому клубу много. Для него это почти родная команда. Раз поёт про «Зенит», значит клуб живёт у него в душе», - сказал Тарханов.

Артём Дзюба покинул «Зенит» по завершению сезона 2021/2022. С февраля текущего календарного года нападающий выступает за московский «Локомотив».