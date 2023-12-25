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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: ЦСКА необходимо усиление в атакующую группу

25 Декабря 2023 • 19:44 Комментировать (1)

Бывший главный тренер клубов РПЛ Александр Тарханов высказался о возможных трансферах ЦСКА во время зимнего трансферного окна.

«Дивеев вернётся в строй со второго тренировочного сбора. Так что в обороне у ЦСКА, как будто, всё нормально. Поэтому усиление необходимо в атакующую группу. Тем более, если Чалов и Заболотный уйдут. А такая информация есть», – заявил эксперт в интервью Vprognoze.ru

По его мнению, усилить «армейцы» могут любую позицию для глубины скамейки, отметив качественный основной состав подопечных Владимира Федотова.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги ЦСКА находится на восьмом месте, набрав 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов
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Комментарии (1)
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Южный201
25 Декабря 2023 в 20:32
Федотову наплевать...
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