​Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал лучшего нападающего Российской премьер-лиги прямо сейчас.

«Кордоба – лучший нападающий РПЛ, просто без вариантов. Он лидер своей команды, очень много делает черновой работы. Мы же видим, что без него «Краснодар» играет по-другому. Очень важный игрок», - слова Мостового приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Джон Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей. В них колумбийский нападающий записал на свой счёт одиннадцать голов и четыре результативных паса на партнёров.

После восемнадцати туров «Краснодар» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два очка, а третье «Динамо» - на шесть.