Ильдемир Лопес, представитель защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона, прокомментировал слухи об интересе из Бразилии.

«Интерес к Фассону от команд из Бразилии? Могу сказать, что я больше не представляю его интересы. Он заявил, что больше не хочет работать со мной, хотя я был с ним с самого начала и помогал ему. При этом я являюсь его действующим агентом по контракту, но футболист заявил, что он больше не заинтересован в работе со мной, сейчас мы занимаемся расторжением договора. Это все на начальном этапе, поэтому я понятия не имею кто занимается его делами сейчас. В любом случае, это его выбор и говорить о нем я больше не хочу», - рассказал агент игрока в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация об интересе «Гремио» к игроку «железнодорожников». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в три с половиной миллиона евро.