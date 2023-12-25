​Валерий Новиков рассказал, какой результат ЦСКА в сезоне будет считать успешным

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков пожелал московской команде улучшения игры в следующем календарном году.

«Конечно, хочется помечтать о чемпионстве, но если попадут в тройку и победят в Кубке, это уже будет хорошим подарком всем поклонникам армейского клуба», - слова Новикова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «армейцы» отстают на десять зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.