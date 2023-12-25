Парфёнов: «Спартаку» нужна вторая команда

Бывший футболист столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов оценил новость о возрождении второго состава «красно-белых».

«Конечно, «Спартаку» нужна вторая команда. Важен момент перехода футболиста во взрослый футбол. Нормальный проект», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт». По его мнению, дубль позволит получать практику игрокам, находящимся в заявке основного состава «красно-белых».

Напомним, что ранее «Спартак-2» существовал с 2013 по 2022. 25 декабря было объявлено о возрождении второго состава «красно-белых». «Спартак-2» начнёт выступление во Второй лиге со следующего сезона.