​Салихова назвала лучший трансфер РПЛ в уходящем году

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выбрала лучший трансфер 2023 года в Российской премьер-лиге.

«Файзуллаев», - ответ Салиховой приводит Metaratings.

Аббосбек Файзуллаев в летнее трансферное окно перебрался в ЦСКА из «Пахтакора». С тех пор узбекистанский футболист провёл за «армейцев» 18 матчей. В них Файзуллаев забил два гола и отдал девять результативных передач на партнёров.

ЦСКА на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. При этом от третьего «Динамо» московские «армейцы» отстают всего лишь на четыре зачётных балла.