​«Зенит» анонсировал матч против «Црвены Звезды»

«Зенит» и «Црвена Звезда» договорились о проведении товарищеского матча. Об этом информирует пресс-служба питерского клуба.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» состоится в субботу, 23 марта. Он пройдёт на стадионе «Райо Митич» в Белграде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:00 по московскому времени.

Отметим, что питерский «Зенит» после первой части сезона располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла. Впереди ещё двенадцать игровых дней.