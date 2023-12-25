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​«Зенит» анонсировал матч против «Црвены Звезды»

25 Декабря 2023 • 19:18 Комментировать

«Зенит» и «Црвена Звезда» договорились о проведении товарищеского матча. Об этом информирует пресс-служба питерского клуба.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» состоится в субботу, 23 марта. Он пройдёт на стадионе «Райо Митич» в Белграде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:00 по московскому времени.

Отметим, что питерский «Зенит» после первой части сезона располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла. Впереди ещё двенадцать игровых дней. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда
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