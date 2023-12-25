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Петржела: Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист

25 Декабря 2023 • 19:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о новом скандальном видео с участием Артёма Дзюбы.

«Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики «железнодорожников» встретят его свистом. Но надо понимать, что Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, поэтому он постоянно что-то исполняет», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Также Петржела отметил, что не видит ничего ужасного в новом видео Дзюбы, поскольку прошлое футболиста связано с «сине-бело-голубыми».

Напомним, что ранее появился видеоролик, на котором экс-капитан сборной России исполняет песню группы «Ленинград», посвященную «Зениту».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба ещё теги
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