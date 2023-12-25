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​Салихова назвала игрока, которого хотела бы видеть в «Спартаке»

25 Декабря 2023 • 18:49 Комментировать

Зарема Салихова, вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о том, кого бы она подписала для московской команды.

«Мне нравится Салтыков. Его надо было покупать ещё вчера и оставлять на пару лет под крылом Осинькина», - цитирует Салихову Metaratings.

Никита Салтыков – атакующий полузащитник «Крыльев Советов». В сезоне 2023/2024 этот футболист провёл 21 матч. На счету Салтыкова четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Никиту Салтыкова в 3 миллиона евро.

«Спартак» после восемнадцати туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Зарема Салихова Никита Салтыков ещё теги
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