​Салихова назвала игрока, которого хотела бы видеть в «Спартаке»

Зарема Салихова, вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о том, кого бы она подписала для московской команды.

«Мне нравится Салтыков. Его надо было покупать ещё вчера и оставлять на пару лет под крылом Осинькина», - цитирует Салихову Metaratings.

Никита Салтыков – атакующий полузащитник «Крыльев Советов». В сезоне 2023/2024 этот футболист провёл 21 матч. На счету Салтыкова четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Никиту Салтыкова в 3 миллиона евро.

«Спартак» после восемнадцати туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.