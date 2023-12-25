​Салихова: «В кои-то веки «Зенит» играет как с развязанными шнурками»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации в верхней части турнирной таблице чемпионата России.

«Плотность наверху как раз и говорит, что команды не умеют пользоваться слабостями друг друга, никто не ушёл в существенный отрыв. В кои-то веки «Зенит» играет как с развязанными шнурками, а другие команды не поспешили обойти на повороте», - цитирует Салихову Metaratings.

В восемнадцати прошедших турах Российской премьер-лиги «Зенит» смог набрать 36 очков. Питерцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два балла. Тройку замыкает «Динамо», набравшее 32 очка.

Добавим, что чемпионат России продолжится в начале весны.