В Сочи произошёл взрыв в многоэтажном доме, где вместе с семьёй находился вратарь «Зенита» Денис Адамов. Предполагается, что причиной взрыва могли быть несертифицированные газовые коты, о чём пишет телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Источник опубликовал видео, снятое в момент взрыва. На нём видно, как вскоре после инцидента Адамов выбегает из подъезда с ребёнком на руках.

К счастью, футболист и члены его семьи не пострадали. В квартире Адамова из-за взрывной волны вылетели двери и окна.

В сезоне 2023/2024 Денис Адамов провёл за «Зенит» шесть матчей. В них вратарь пропустил четыре гола.