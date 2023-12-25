​Салихова оценила «Динамо»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о московском «Динамо».

«Динамо» может провалиться на ровном месте. Каждый год красивые речи о гениальном менеджменте, но под столетие привезти Йокановича?! Либо много мишуры вокруг, либо много расплёскивали. Если Личка дисциплинирует клуб, сделает ставку на Тюкавина, то получится симпатичная команда», - цитирует Салихову Metaratings.

Отметим, что после первой части сезона Российской премьер-лиги, которая включила в себя восемнадцать туров, «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Команда Марцела Лички на четыре очка отстаёт от второго «Зенита» и на шесть очков отстаёт от лидирующего «Краснодара».

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта. Для «Динамо» 2024 календарный год начнётся с домашнего столичного дерби против «Локомотива» в девятнадцатом туре РПЛ.