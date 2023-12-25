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​«Зенит» готов помочь Адамову после взрыва

25 Декабря 2023 • 17:46 Комментировать

Денис Адамов, голкипер футбольного клуба «Зенита», пережил страшный инцидент. В многоэтажном доме в Сочи, где футболист находился со своей семьёй, из-за утечки газа произошёл взрыв. Комментарий по поводу случившегося дали в пресс-службе «сине-бело-голубых».

«Зенит» находится в контакте с вратарём «сине-бело-голубых» Денисом Адамовым. Он и его семья сейчас в безопасности, угрозы жизни и здоровью нет. Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости», - ответ пресс-службы «Зенита» приводит «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Адамов поучаствовал в шести матчах «Зенита». В них голкипер пропустил четыре гола.

На зимнюю паузу «Зенит» ушёл на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Адамов
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