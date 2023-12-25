​Титов: «Грустно, что над российским футболом издеваются»

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался об итогах уходящего календарного года. Экс-футболист упомянул тот факт, что российские клубы и сборные сейчас не выступают в официальных международных соревнованиях из-за санкций.

«Из спортивного – без европейских матчей грустновато. Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее», - цитирует Титова Metaratings.

Напомним, что УЕФА ввёл санкции в отношении Российского футбольного союза в конце февраля 2022 года. Когда эти санкции могут быть сняты, пока что сказать сложно. РФС контактирует с УЕФА, обсуждая возможные решения.