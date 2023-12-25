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​«Сочи» помог Адамову после взрыва в его доме

25 Декабря 2023 • 17:34 Комментировать

В Сочи в квартире многоэтажного дома произошёл взрыв. Причиной происшествия стала утечка газа. В этом доме со своей семьёй находился вратарь «Зенита» Денис Адамов, который ранее выступал за «Сочи». В сочинском клубе дали комментарий по поводу инцидента.

«С Денисом Адамовым и его семьёй всё хорошо, мы помогли с некоторыми бытовыми вопросами», - ответ пресс-службы «Сочи» приводит Sport24.

В шести матчах сезона 2023/2024 Денис Адамов пропустил четыре гола. «Зенит» ушёл на зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка.

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