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​Салихова: Рассматривала Ивича в числе кандидатов на должность тренера «Спартака»

25 Декабря 2023 • 17:29 Комментировать

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака», в своё время рассматривала Владимира Ивича в качестве кандидата на должность рулевого «красно-белых».

Как известно, Ивич сейчас успешно работает в «Краснодаре» - команда лидирует в Премьер-лиге после восемнадцати сыгранных туров.

«Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моём списке под третьим номером», - цитирует Салихову Metaratings.

Отметим, что в мае 2021 года главным тренером «Спартака» после ухода Доменико Тедеско стал Руй Витория.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Владимир Ивич Зарема Салихова ещё теги
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