Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин оценил возрождение «Спартака-2»

25 Декабря 2023 • 17:22 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении московского клуба возродить вторую команду.

По словам Гладилина, идея с возрождением второй команды хорошая, но всё зависит от реализации. Специалист считает, что иностранные менеджеры будут нацелены на приглашение в «Спартак» легионеров и сформировавшихся игроков, поэтому вторая команда не будет для молодёжи трамплином в первую. Гладилин предполагает, что «Спартак-2» будет поставлять футболистов в другие команды.

«Получается, что «Спартак-2» станет поставлять игроков для других клубов. Как и было раньше. В таком случае он просто не нужен. А вот если основная команда будет ориентирована на своих футболистов, то это правильное решение», - цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После первой части сезона «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Спартак-2 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Ничья в пользу «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки на «Энфилде» 4
Роналду предложили перейти в «Арсенал» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
17:34 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» помог Адамову после взрыва в его доме
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: Рассматривала Ивича в числе кандидатов на должность тренера «Спартака»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин оценил возрождение «Спартака-2»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Салихова назвала игрока «Спартака», на которого возлагает большие надежды
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Деменко дал «Краснодару» советы по трансферам
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Кто-нибудь признается, кто завёл Эшуорта в «Спартак»?
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Мне кажется, Зарема неровно дышит к Слуцкому и Дзюбе»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ
16:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан будет объявлен в качестве игрока «Интернасьонала» на этой неделе слухи
16:11 · Россия. Премьер-лига
Известно место России в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА 1
16:01 · Россия. Премьер-лига
Лесовой в ближайшее время станет игроком «Маккаби» Хайфа слухи
15:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал трёх лучших футболистов РПЛ 2023 года
15:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи
15:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова: Я не знаю, вернётся ли Георгий
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о возрождении «Спартака-2» спустя два года после закрытия официально
Все новости
Рекомендуем