​Гладилин оценил возрождение «Спартака-2»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении московского клуба возродить вторую команду.

По словам Гладилина, идея с возрождением второй команды хорошая, но всё зависит от реализации. Специалист считает, что иностранные менеджеры будут нацелены на приглашение в «Спартак» легионеров и сформировавшихся игроков, поэтому вторая команда не будет для молодёжи трамплином в первую. Гладилин предполагает, что «Спартак-2» будет поставлять футболистов в другие команды.

«Получается, что «Спартак-2» станет поставлять игроков для других клубов. Как и было раньше. В таком случае он просто не нужен. А вот если основная команда будет ориентирована на своих футболистов, то это правильное решение», - цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После первой части сезона «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.