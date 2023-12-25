​Салихова назвала игрока «Спартака», на которого возлагает большие надежды

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о полузащитнике команды Даниле Пруцеве. По словам Салиховой, она возлагает большие надежды на этого футболиста.

«У меня большие надежды на скромнягу Пруцева. Хочется, чтобы Данил сделал усилие в плане личностного роста и раскрылся как лидер, способный завести команду. Каким был Верратти в «ПСЖ», - цитирует Салихову Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Данил Пруцев провёл за «Спартак» 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

После восемнадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.