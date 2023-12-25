Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Рубина» в первой части сезона.

- Как вы оцените первую часть чемпионата для «Рубина»? Команда находится на седьмой строчке в таблице.

- Поначалу уже было видно, что Рахимов выстроил свою систему. Казанцы в начале чемпионата не смогли выиграть у «Локомотива», но была видна структура, как команда играет позиционно, и в обороне. Было приятно смотреть, как «Рубин» передвигается. Но не хватало исполнителей. Потом казанцы усилились и неплохо. Добавились игроки, и они преобразились. Нет, конечно, атакующего стиля. Они играют от обороны, на контратаках, плюс хорошо получаются стандарты.

- Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов заявил, что казанский клуб показывает самый скучный футбол в РПЛ. Согласны?

- Это же можно сказать и про «Пари НН», например. По сравнению с «Краснодаром», «Крыльями Советов», которые больше всех забили, «Рубин» не имеет таких исполнителей впереди, как и нижегородцы. Но схема приносит результат. И «Рубин», и «Пари НН» находятся в верхней части таблицы. Для таких команд самое главное – результат. Вот будут исполнители – тогда другое дело. Кто же хочет играть от обороны и рисковать? А так из состава «Рубина», который сейчас есть, выжимается максимум. Команда играет в тот футбол, который видит Рахимов, значит, всё нормально.

- «Рубин» прогрессирует при Рахимове?

- Надо сначала закончить чемпионат. Может, это был какой-то всплеск. На данном отрезке команда сыграла удачно.

- У «Рубина» много матчей на ноль. Оборона в прядке?

- Они «Зениту» проиграли 0:3. То есть если попадется хорошая, атакующая команда - будут трудности в обороне. Но то, что ребята поддерживают философию тренера – это хорошо. Как они перестраиваются, играют в обороне - сразу видно. Если появятся впереди другие исполнители, то и игра будет иная.

- Бывший нападающий «Рубина» Деспотович ведет переговоры о возвращении в команду. Он ее усилит, как думаете?

- Я не знаю, как он играл в «Арсенале». В свое время это был неплохой нападающий, забивал, много приносил пользы. Но это было в прошлом. Сейчас он играет в ФНЛ, но я не смотрел его матчи и не в курсе, как он там себя проявляет. Если ему дадут добро на этот переход, значит, будут надеяться на усиление.

- Рахимова признали лучшим тренером декабря. Согласны с такой высокой оценкой?

- Раз признали, значит, все отмечают его работу. Он выжимает максимум. В начале чемпионата, когда «Рубин» был внизу таблицы, ходили разговоры, что Рахимова могут убрать. Но он молодец, справился с давлением, усилился, и пришел результат.

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- Есть у команды ресурсы подняться выше, или 7-е место – ее потолок?

- В нашем чемпионате ничего нельзя загадывать. Был момент, когда «Урал» был наверху таблицы, как и «Крылья Советов». Но потом оба клуба откатились вниз. Надо смотреть, как «Рубин» усилится, как стартанет. Если выдержит, то все возможно. Если ребята не будут полностью выкладываться, значит, откатятся вниз. Надо после чемпионата проводить анализ, что получилось, а что нет.

Елена Григорьевская