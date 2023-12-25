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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко дал «Краснодару» советы по трансферам

25 Декабря 2023 • 16:59 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, какие задачи на зимнем трансферном рынке должен решить клуб.

По мнению Деменко, независимо от ситуации в будущим Хуниора Алонсо, «Краснодару» нужно усиливать несколько позиций.

«Нужны центральный защитник, один нападающий и один полузащитник. Кубанцам неплохо было бы укрепить три-четыре позиции точечно. На каждую по одному исполнителю», - цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Отметим, что именно «Краснодар» является лидером Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров. Второй «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два зачётных балла.

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