​Деменко дал «Краснодару» советы по трансферам

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, какие задачи на зимнем трансферном рынке должен решить клуб.

По мнению Деменко, независимо от ситуации в будущим Хуниора Алонсо, «Краснодару» нужно усиливать несколько позиций.

«Нужны центральный защитник, один нападающий и один полузащитник. Кубанцам неплохо было бы укрепить три-четыре позиции точечно. На каждую по одному исполнителю», - цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Отметим, что именно «Краснодар» является лидером Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров. Второй «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два зачётных балла.