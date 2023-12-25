​Салихова: «Кто-нибудь признается, кто завёл Эшуорта в «Спартак»?

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о Поле Эшуорте.

Напомним, что с 1 января Эшуорт в «Спартаке» переходит с поста спортивного директора на пост технического директора. Спортивным директором клуба станет Томаш Амарал, о чём «красно-белые» уже успели объявить.

«Изначально очень странное назначение. Интересно, кто-нибудь признается, кто его завёл в «Спартак»? Любого спортивного директора надо оценивать по результатам», - цитирует Салихову Metaratings.

Отметим, что зимние каникулы «Спартак» проведёт на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.