Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев: «Мне кажется, Зарема неровно дышит к Слуцкому и Дзюбе»

25 Декабря 2023 • 16:41 Комментировать

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы «кринжом года». Комментарий на этот счёт дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Мне кажется, Зарема неровно дышит и к одному, и к другому. Она хотела бы быть третьей соведущей. Если бы это был «кринж года», она бы об этом не говорила, правильно? Если она говорит об этом, значит, её берет зависть, что они работали вдвоём», - слова Губерниева приводит Metaratings.

Губерниев отметил, что шоу Слуцкого и Дзюбы смотрели многие люди, поэтому он не стал бы называть его «кринжом».

Добавим, что Артём Дзюба с февраля выступает за «Локомотив». На зимние каникулы команда ушла на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Что до Леонида Слуцкого, то уже больше года он не имеет тренерской работы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Зарема Салихова ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
«Бавария» и «Реал» претендуют на Варана 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин оценил возрождение «Спартака-2»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Салихова назвала игрока «Спартака», на которого возлагает большие надежды
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Деменко дал «Краснодару» советы по трансферам
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Кто-нибудь признается, кто завёл Эшуорта в «Спартак»?
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Мне кажется, Зарема неровно дышит к Слуцкому и Дзюбе»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ
16:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан будет объявлен в качестве игрока «Интернасьонала» на этой неделе слухи
16:11 · Россия. Премьер-лига
Известно место России в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА 1
16:01 · Россия. Премьер-лига
Лесовой в ближайшее время станет игроком «Маккаби» Хайфа слухи
15:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал трёх лучших футболистов РПЛ 2023 года
15:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи
15:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова: Я не знаю, вернётся ли Георгий
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о возрождении «Спартака-2» спустя два года после закрытия официально
15:08 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал Файзуллаева открытием года
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» хочет заполучить Фассона - возможные условия сделки слухи
Все новости
Рекомендуем