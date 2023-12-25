​Губерниев: «Мне кажется, Зарема неровно дышит к Слуцкому и Дзюбе»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы «кринжом года». Комментарий на этот счёт дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Мне кажется, Зарема неровно дышит и к одному, и к другому. Она хотела бы быть третьей соведущей. Если бы это был «кринж года», она бы об этом не говорила, правильно? Если она говорит об этом, значит, её берет зависть, что они работали вдвоём», - слова Губерниева приводит Metaratings.

Губерниев отметил, что шоу Слуцкого и Дзюбы смотрели многие люди, поэтому он не стал бы называть его «кринжом».

Добавим, что Артём Дзюба с февраля выступает за «Локомотив». На зимние каникулы команда ушла на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Что до Леонида Слуцкого, то уже больше года он не имеет тренерской работы.