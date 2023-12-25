Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении казанского клуба в первой части сезона.

- Как оцените первую часть сезона для «Рубина»?

- Седьмое место вполне соответствует комплектации команды и подбору игроков.

- Есть ли у «Рубина» ресурсы подняться выше, или 7-е место - его потолок?

- Надо знать каждого футболиста, чтобы ответить на этот вопрос. Нужно понимать, играет ли тот или иной футболист на пределе. С другой стороны, если игрок работает на пределе, то он повышает свои возможности. Но это может не каждый, некоторые упираются в потолок. Это уже особенности организма. Потенциал команды складывается из отдельных футболистов. Если в команде много человек, не достигших потолка, она имеет перспективу роста. Плюс надо учитывать психологическое давление, потому что при нем многие начинают проседать.

- С таким составом, на что способна команда во второй части сезона?

- Надо смотреть на то, кто уйдет, кто придет. Потому что некоторых ребят могут растащить из команды, в том числе в ФНЛ. Так что надо посмотреть, не ослабнет ли «Рубин» зимой. Изменения в составе в любом случае будут, потому что усиление нужно, но хочется и заработать.

- «Рубин» прогрессирует при Рахимове?

- В начале сезона все относили «Рубин» к командам, которые будут бороться за выживание. Но я говорил, что никакого кризиса там нет и близко. Просто более сильным командам чаще везет. Так и с казанцами было, когда команда недобирала очки. Но не надо спешить с выводами, потому что потом все выравнивается и упирается в комплектование и тренировочный процесс. У «Рубина» не было откровенно провальных матчей, даже когда он не набирал очки. Значит, он возьмет свое. У «Рубина» была видна работа по комплектованию состава. Крен был сделан в сторону атакующих действий. Это правильно, потому что хорошей обороной ты матч не выиграешь. В команду пришли атакующие легионеры. И эти ребята - лучшие креативщики чем те, что были в этом клубе весной. Поэтому команда Рахимова при добротной тактической образованности использует свои шансы. Вспомните, сколько было ценнейших побед: в Воронеже, в Сочи, в Грозном, в Екатеринбурге. Важнейшие победы на выезде компенсировали недобор очков дома. Все это сбалансировалось, и команда поднялась.

- Так каков ее уровень?

- Он есть, и гораздо выше, чем то место, которое она занимает сейчас. Другое дело, как все это реализовать? Если в атаке найдутся хорошие креативщики, то шансы подняться повыше у «Рубина» будут хорошими.

- «Рубин» не доминировал ни в одной игре, даже с аутсайдерами. Вас это не смущает?

- Нет. Есть такой подход, когда ты правильно играешь с соперниками разного класса. Эту тактику всегда можно использовать, чтобы соперник сам начал раскрываться, допускать промахи, разрывы в линиях и замедлять свою игру. Если есть исполнители, которые могут правильно уловить тренерскую мысль, то соперника можно ловить на таких ошибках. И этого будет достаточно, чтобы победить.

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- Бывший нападающий «Рубина» Деспотович ведет переговоры о возвращении в «Рубин». Он его усилит, как думаете?

- Несомненно. Но можно попасть в ловушку прошлого. За эти три-четыре года он мог измениться не в лучшую сторону. Утрата игрового тонуса на высшем уровне не всегда ликвидируема. Особенно это касается возрастных игроков. Но если Деспотович чувствует в себе силы, то ему надо верить.

Елена Григорьевская