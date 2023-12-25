Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший советник президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги на данный момент.

Специалист выделил наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Его работа в «Краснодаре» вызывает огромное уважение. Он ведет команду к чемпионству», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что сербский специалист возглавил «быков» в январе. Его соглашение рассчитано до конца следующего календарного года.

После первой части сезона Российской премьер-лиги сезона-2023/24 «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.