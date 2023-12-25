Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан в ближайшее время станет игроком «Интернасьонала», об этом сообщает Globo Esporte.

По данным источника, о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Ранее СМИ сообщали, что игрок молодёжной сборной Бразилии заключит арендное соглашение с «Интернасьоналем» на один год.

Контракт 20-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Ренан принял участие лишь в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.