Известно место России в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА

В понедельник на официальном сайте УЕФА была обновлена таблица коэффициентов национальных ассоциаций. Россия в этой таблице располагается на 29-й позиции – у ассоциации 18,632 балла за последние пять сезонов, которые охватывает таблица.

Падение России связано с санкциями, которые УЕФА ввёл в конце февраля 2022 года. С того момента российские клубы не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. За прошлый сезон России начислили в таблицу 4,333 балла как худший результат последней пятилетки. В конце текущего сезона УЕФА поступит так же.

На вершине таблицы коэффициентов УЕФА располагается Англия. Дальше идут Испания, Италия, Германия и Франция.