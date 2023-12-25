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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известно место России в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА

25 Декабря 2023 • 16:11 Комментировать (1)

В понедельник на официальном сайте УЕФА была обновлена таблица коэффициентов национальных ассоциаций. Россия в этой таблице располагается на 29-й позиции – у ассоциации 18,632 балла за последние пять сезонов, которые охватывает таблица.  

Падение России связано с санкциями, которые УЕФА ввёл в конце февраля 2022 года. С того момента российские клубы не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. За прошлый сезон России начислили в таблицу 4,333 балла как худший результат последней пятилетки. В конце текущего сезона УЕФА поступит так же.

На вершине таблицы коэффициентов УЕФА располагается Англия. Дальше идут Испания, Италия, Германия и Франция.

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Южный201
25 Декабря 2023 в 17:14
А почему не 129?
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