Нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время станет игроком хайфского «Маккаби», об этом сообщает Sport5.

По данным источника, сделка достигнута в полном объёме, а сумма трансфера составит один миллион евро.

Левый вингер выступает за «бело-голубых» с 2020 года после того, как перешёл из тульского «Арсенала» за 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, проведя на поле всего 422 минуты, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Лесовой является воспитанником киевского «Динамо».