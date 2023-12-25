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Сёмин назвал трёх лучших футболистов РПЛ 2023 года

25 Декабря 2023 • 15:50 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов Российской премьер-лиги в 2023 году.

«Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ», - приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, что на зимний перерыв (после 18 туров) в лидерах турнирной таблицы РПЛ ушёл «Краснодар», который опережает питерский «Зенит» на два балла. Тройку лидеров же замыкает столичное «Динамо» под руководством Марцела Лички, которое уступает «быкам» шесть баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Константин Тюкавин Александр Черников Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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