Сёмин назвал трёх лучших футболистов РПЛ 2023 года

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов Российской премьер-лиги в 2023 году.

«Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ», - приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, что на зимний перерыв (после 18 туров) в лидерах турнирной таблицы РПЛ ушёл «Краснодар», который опережает питерский «Зенит» на два балла. Тройку лидеров же замыкает столичное «Динамо» под руководством Марцела Лички, которое уступает «быкам» шесть баллов.