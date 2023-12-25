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Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи

25 Декабря 2023 • 15:42 Комментировать

Голкипер питерского «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи, который произошёл вчера, 24 декабря, вечером.

Как сообщают источники телеграм-канала «Базы», в доме, где произошёл взрыв, есть жилье голкипера, которое располагалось рядом с местом, где это случилось.

Отмечается, что Адамов вместе со своей семьей были дома. Они, к счастью, не пострадали. В результате происшествия у них в квартире выбило дверь и окна.

Напомним, что 25-летний футболист выступал за «Сочи» с 2021 по 2023 год, а летом подписал долгосрочный контракт с «Зенитом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Адамов
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