Агент Щенникова: Я не знаю, вернётся ли Георгий

Агент бывшего защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о том, чем занимается его клиент в настоящее время.

Агент отметил, что не знает вернётся ли игрок в профессиональный футбол, но на данный момент он занимается своей семьей и бизнесом, но, если не будет достойного предложения, то возвращение вряд ли планируется.

«Ведутся какие-то переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть. У него свой бизнес, трое детей, с Москвой много что связывает», - приводит слова Пушкина Metaratings.ru.

Напомним, что последним клубом Щенникова был ЦСКА, с которым он прекратил сотрудничество в конце прошлого сезона.