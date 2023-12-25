Московский «Спартак» объявил о возрождении «Спартака-2» спустя два года после закрытия второй команды, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Руководство «красно-белых» приняло такое решение для того, чтобы улучшить работу клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

«Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании «ЛУКОЙЛ» по развитию клубной инфраструктуры», - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что команда будет заявлена для участия во Второй лиге.